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Washington Post назвала ім'я незадоволеного ходом війни з оточення Путіна

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Вашингтон, Вівторок 25 жовтня 2022 14:51
Washington Post назвала ім'я незадоволеного ходом війни з оточення Путіна Фото: дисидентом з оточення Путіна виявився кухар Путіна Пригожин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Довіреною особою, яка нещодавно повідомила президенту Росії Володимиру Путіна про те, як його військові ведуть війну в Україні, був Євген Пригожин, засновник групи російських найманців, яка відіграє вирішальну роль для Москви на полі бою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Критика Пригожина перегукується з тим, що він публічно говорив протягом кількох тижнів, повідомили офіційні особи у Вашингтоні, кажучи анонімно під час обговорення конфіденційної розвідувальної інформації.

Як зазначає видання, Пригожин почував себе комфортно, ділячись таким різким докором на адресу російських військових із Путіним у приватній обстановці, що показує його зростаючий вплив у міру того, як війна Москви дає збої.

Заява Пригожина також підкреслює хитке становище формального керівництва російського військового відомства, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок та втрат.

Washington Post раніше повідомляла, що людина з оточення російського президента особисто зіткнулася з Путіним, щоб привернути увагу до неефективного управління військовими діями, але не назвала ім'я цієї людини.

Washington Post повідомила, що інформація була порахована досить важливою, щоб включити її в щоденний брифінг розвідданих, який надається президенту США Джо Байдену.

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