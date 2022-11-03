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Власть в РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Нынешнее руководство России в стадии потери контроля над властью, поскольку она стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Напомним, по данным британской разведки, владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин пытается выдвинуться среди российских военных.

Кроме того, по данным западных СМИ, Пригожин один из немногих в окружении Путина, кто недоволен ходом войны.

Кто такой Пригожин и как ему удалось пробраться в верхушку Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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