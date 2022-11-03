Власть в РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, - Данилов

Нынешнее руководство России в стадии потери контроля над властью, поскольку она стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Напомним, по данным британской разведки, владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин пытается выдвинуться среди российских военных.

Кроме того, по данным западных СМИ, Пригожин один из немногих в окружении Путина, кто недоволен ходом войны.

Кто такой Пригожин и как ему удалось пробраться в верхушку Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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