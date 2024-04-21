"Влада" на окупованих територіях використовує спорт як інструмент пропаганди, - ЦНС

Спорт, за словами центру, завжди був важливою частиною міжнародного іміджу будь-якої держави, засобом "м’якої сили". А для тоталітарних та авторитарних режимів він перетворився на зброю пропаганди власної ідеології.

"До прикладу, чемпіонат світу з футболу 1934 року та Олімпійські ігри 1936 року відіграли важливу роль у пропаганді італійських фашистів та німецьких нацистів. Гітлер та Муссоліні хотіли не лише зразково організувати та провести ці спортивні заходи, а й на весь світ показати переможні результати та "перевагу" своїх націй та політичних режимів над конкурентами", - пояснили в УНС.

Не відставав від них і СРСР, який використовував спорт для пропаганди комуністичної ідеології та боротьби з "капіталістичним блоком" в часи холодної війни. Апогеєм цього протистояння стали літні Олімпійські ігри 1980 року в Москві, які бойкотували 65 держав на знак протесту проти радянської агресії в Афганістані.

"Саме цим шляхом продовжує йти й РФ. Створивши так званий "російський студентський спортивний союз", вона запускає свої "щупальця" на усі українські території, котрі встигла анексувати. Тому днями на Донеччині презентували такий "союз", який буде об’єднувати довкола себе молодих людей і промивати їм мізки своєю пропагандою величі та могутності. Як то кажуть - усі методи прийнятні", - наголосили в центрі.