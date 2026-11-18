Евакуація стосується 80 родин, у яких живуть 85 дітей. Усього виїхати мають 184 людини.

"Важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають. Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами", - сказав Семікін на телемарафоні.

"Розраховуємо протягом тижня виконати всі основні заходи", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на окупованій частині Луганщини росіяни погрожують вилучати квартири й будинки через комунальні борги.

Під так звану "націоналізацію" може потрапити нерухомість, за яку не платили 12 місяців або довше.