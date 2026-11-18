Через погіршення безпекової ситуації із Балабиного на Запоріжжі обов’язково евакуюють родини з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна на телемарафоні.
Евакуація стосується 80 родин, у яких живуть 85 дітей. Усього виїхати мають 184 людини.
"Важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають. Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами", - сказав Семікін на телемарафоні.
"Розраховуємо протягом тижня виконати всі основні заходи", - додав він.
Як повідомляло РБК-Україна, на окупованій частині Луганщини росіяни погрожують вилучати квартири й будинки через комунальні борги.
Під так звану "націоналізацію" може потрапити нерухомість, за яку не платили 12 місяців або довше.
Також керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що ініціює створення робочої групи для закону про спеціальний статус прифронтових територій.
За його словами, на лінії вогню в 10 областях живе понад 6 мільйонів українців.