Эвакуация касается 80 семей, в которых проживает 85 детей. Всего выехать должны 184 человека.

"Важно не просто помочь людям выехать, а позаботиться о том, где они будут жить после эвакуации и какую поддержку получат. Этот вопрос сейчас решаем вместе с общинами и партнерами", - сказал Семикин на телемарафоне.

"Рассчитываем в течение недели выполнить все основные мероприятия", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, на оккупированной части Луганщины россияне угрожают изымать квартиры и дома из-за коммунальных долгов.

Под так называемую "национализацию" может попасть недвижимость, за которую не платили 12 месяцев или дольше.