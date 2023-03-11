Влада Німеччини не змогла домовитися про створення Ради нацбезпеки, - Spiegel

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Як зазначає газета, чиновники під час переговорів, які тривали кілька місяців, не змогли домовитися про те, хто очолить цей орган і як саме він працюватиме.

У Spiegel уточнюють, що головні дискусії велися між МЗС та офісом канцлера. Міністерство не хотіло передавати частину своїх повноважень офісу канцлера, який і так ухвалює важливі рішення. У свою чергу офіс канцлера виступив проти того, щоб орган, який може приймати рішення самостійно, підпорядковувався МЗС.

При цьому партія "Зелені" запропонувала модель, за якої Радою національної безпеки керували б різні міністерства поперемінно.

За інформацією видання, дискусія про створення ради пов'язана з обговоренням нової стратегії національної безпеки у ФРН, яку мали прийняти 17 лютого. Але цього не сталося через розбіжності між міністром закордонних справ Анналеною Бербок та канцлером Олафом Шольцем. Вони не можуть домовитись щодо оборонних витрат.