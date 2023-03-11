ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влада Німеччини не змогла домовитися про створення Ради нацбезпеки, - Spiegel

Новость на русском →
Берлін, Субота 11 березня 2023 16:47
Влада Німеччини не змогла домовитися про створення Ради нацбезпеки, - Spiegel Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Коаліційний уряд Німеччини не зміг дійти згоди щодо створення Ради національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначає газета, чиновники під час переговорів, які тривали кілька місяців, не змогли домовитися про те, хто очолить цей орган і як саме він працюватиме.

У Spiegel уточнюють, що головні дискусії велися між МЗС та офісом канцлера. Міністерство не хотіло передавати частину своїх повноважень офісу канцлера, який і так ухвалює важливі рішення. У свою чергу офіс канцлера виступив проти того, щоб орган, який може приймати рішення самостійно, підпорядковувався МЗС.

При цьому партія "Зелені" запропонувала модель, за якої Радою національної безпеки керували б різні міністерства поперемінно.

За інформацією видання, дискусія про створення ради пов'язана з обговоренням нової стратегії національної безпеки у ФРН, яку мали прийняти 17 лютого. Але цього не сталося через розбіжності між міністром закордонних справ Анналеною Бербок та канцлером Олафом Шольцем. Вони не можуть домовитись щодо оборонних витрат.

Нагадаємо,раніше Шольц заявляв, що Німеччина передала Україні близько 14 млрд євро у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО МИД Германии Олаф Шольц
NEWS
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації