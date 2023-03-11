Власти Германии не смогли договориться о создании Совета нацбезопасности, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Как отмечает газета, чиновники в ходе переговоров, которые длились несколько месяцев, не смогли договориться о том, кто возглавит этот орган и как именно он будет работать.

В Spiegel уточняют, что главные дискуссии велись между МИД и офисом канцлера. Министерство не хотело передавать часть своих полномочий офису канцлера, который и так принимает важные решения. В свою очередь, офис канцлера выступил против того, чтобы орган, который может принимать решения самостоятельно, подчинялся МИД.

При этом партия "Зеленые" предложила модель, при которой Советом нацбезопасности руководили бы разные министерства попеременно.

По информации издания, дискуссия о создании совета связана с обсуждением новой стратегии нацбезопасности в ФРГ, которую должны были принять 17 февраля. Но этого не случилось из-за разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем. Они не могут договориться насчет оборонных расходов.