Влада Нікопольського району звернулася до місцевих жителів із важливим проханням: у чому справа
Влада Нікопольського району попереджає про пересування ворожої техніки на протилежному березі водосховища. Мешканців просять залишатися вдома та уникати відкритої місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Зафіксовано пересування техніки противника на протилежному березі водосховища. Прошу мешканців прибережних територій по можливості перебувати в будинках та уникати відкритих територій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти накрили вогнем Нікополь. Ворог застосував важку артилерію.
Також Нікпольська громада потрапила під обстріл увечері 24 грудня. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування.
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