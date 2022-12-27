Влада Нікопольського району звернулася до місцевих жителів із важливим проханням: у чому справа

Фото: у Нікопольському районі попередили про пересування ворожої техніки на протилежному березі водосховища (Getty Images)

Влада Нікопольського району попереджає про пересування ворожої техніки на протилежному березі водосховища. Мешканців просять залишатися вдома та уникати відкритої місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.