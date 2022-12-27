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Влада Нікопольського району звернулася до місцевих жителів із важливим проханням: у чому справа

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Нікополь, Вівторок 27 грудня 2022 12:10
Влада Нікопольського району звернулася до місцевих жителів із важливим проханням: у чому справа Фото: у Нікопольському районі попередили про пересування ворожої техніки на протилежному березі водосховища (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Влада Нікопольського району попереджає про пересування ворожої техніки на протилежному березі водосховища. Мешканців просять залишатися вдома та уникати відкритої місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Зафіксовано пересування техніки противника на протилежному березі водосховища. Прошу мешканців прибережних територій по можливості перебувати в будинках та уникати відкритих територій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти накрили вогнем Нікополь. Ворог застосував важку артилерію.

Також Нікпольська громада потрапила під обстріл увечері 24 грудня. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування.

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