Окупанти вночі обстрілювали з важкої артилерії Нікополь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Представники ДСНС обстежують обстріляні території, з'ясовують наслідки.

"В інших районах ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій. І цієї хвилини спокійно", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, російські військові ввечері, 24 грудня, обстріляли територіальну громаду під Нікополем.

До цього росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами".

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