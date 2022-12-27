Власти Никопольского района обратились к местным жителям с важной просьбой: в чем дело

Фото: в Никопольском районе предупредили о передвижении вражеской техники на противоположном берегу водохранилища (Getty Images)

Власти Никопольского района предупреждают о передвижении вражеской техники на противоположном берегу водохранилища. Жителей просят оставаться дома и избегать открытой местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.