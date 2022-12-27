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Власти Никопольского района обратились к местным жителям с важной просьбой: в чем дело

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Никополь, Вторник 27 декабря 2022 12:10
Власти Никопольского района обратились к местным жителям с важной просьбой: в чем дело Фото: в Никопольском районе предупредили о передвижении вражеской техники на противоположном берегу водохранилища (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Никопольского района предупреждают о передвижении вражеской техники на противоположном берегу водохранилища. Жителей просят оставаться дома и избегать открытой местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Зафиксировано передвижение техники противника на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий по возможности находиться в зданиях и избегать открытых территорий", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря российские оккупанты накрыли огнем Никополь. Враг применил тяжелую артиллерию.

Также Никпольская община попала под обстрел вечером 24 декабря. Вследствие атаки зафиксировані разрушения.

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