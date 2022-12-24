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Війська РФ обстріляли громаду під Нікополем: є руйнування

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Субота 24 грудня 2022 21:39
Війська РФ обстріляли громаду під Нікополем: є руйнування Фото: війська РФ обстріляли громаду під Нікополем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 24 грудня, обстріляли територіальну громаду під Нікополем Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Сьогодні під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська ТГ. Є руйнування, але люди не постраждали. В межах інших територій району день пройшов без надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні голови Нікопольської РВА.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 21 грудня шість разів направляли "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Крім того, вночі 20 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами". На день раніше загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.

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