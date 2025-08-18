Влада намагається надати уряду контроль за місцевими громадами, - Продан

Влада планує підтримати у другому читанні законопроєкт, який встановить контроль за місцевим самоврядуванням. Він запроваджує 27-й державний орган нагляду за громадами та наділяє уряд повноваженнями втручатися у роботу місцевої влади.

"З 2020 року влада робить все, щоб запровадити тотальний контроль за громадами. Спочатку був законопроєкт №4298. Ним вони хотіли запровадити абсолютно суцільний нагляд за всіма органами місцевого самоврядування - всіх їхніх рішень, всіх актів. На щастя, за 5 років боротьби, ми добилися, що влада відсунула той законопроєкт вбік. Але замість нього зареєстрували №13150, який запроваджує домірний нагляд, щоб контролювати ті органи, які сьогодні є над місцевим самоврядуванням. При цьому зараз є 26 державних органів, які вже сьогодні його контролюють та перевіряють", - заначила Продан.

Крім того, за словами радниці голови АМУ, новий законопроект запроваджує реєстр всіх рішень органів місцевого самоврядування, що призведе до величезних втрат з місцевих бюджетів.

"Окрім тотального контролю за самими громадами, вони хочуть запровадити загальнодержавний єдиний реєстр всіх рішень та актів органів місцевого самоврядування. Тобто реєстр, де будуть навіть рішення про заміну столів, ремонти. Це, з одного боку, призведе до величезних витрат з місцевих бюджетів. А з іншого - дасть владі можливість зупиняти в ручному режимі будь-які рішення, стосовно чи передачі земельної ділянки, чи дозволу на реконструкцію якоїсь будівлі", - додала Продан.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ВР планує обмежити місцеві бюджети та повноваження громад. Зокрема, законопроектом №13439-3, яким передбачається вилучення з бюджету Києва понад 8 млрд грн із надходжень від податку на прибуток.