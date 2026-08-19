Влада Молдови вперше відреагувала на ультиматум фермерів щодо України

Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан відреагував на ультиматум аграріїв та погодився обговорити це питання у форматі, який фактично передбачає публічну дискусію.

В уряді країни підтвердили, що до цього засідання долучаться п'ятеро представників асоціації "Сила фермерів", а також члени інших сільськогосподарських об'єднань. Ба більше, будуть присутні посадовці з різних міністерств.

"Прем'єр-міністр Василе Тофан виконує обіцянку, яку дав фермерам, і оголошує про проведення розширеного засідання, присвяченого транзиту українського зерна через залізницю Молдови", - заявив речник уряду Думитру Чорич.

Він також уточнив, що мета зустрічі - забезпечити молдовським аграріям пріоритетний доступ до залізничних перевезень.

За словами Чорича, ще одне важливе завдання - не допустити, щоб механізм транзиту українського зерна вплинув на внутрішній ринок.