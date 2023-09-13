Влада Молдови депортувала главу російського агентства "Sputnik Молдова"

Главу російського пропагандистського агентства "Sputnik Молдова" Віталія Денісова сьогодні, 13 вересня, депортували з Молдови. Йому заборонили в'їзд до країни на 10 років.

Про це заявив Генінспекторат міграції Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Що стало причиною висилки

Служба міграції уточнила, що главу "Sputnik Молдова" вислали на 10 років, оскільки він втручався у внутрішні справи країни, створюючи загрозу інформаційній безпеці Республіки Молдова.

Зазначається, що згідно із законом, іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або, імовірно, має намір здійснювати діяльність, що становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

Що про це говорять в уряді Молдови

В уряді Молдови прокоментували висилку з країни глави Віталія Денісова. Як зазначив прессекретар уряду Даніел Воде, Sputnik безперервно займається поширенням фейків, дезінформацією та пропагандою. І влада Молдови, виславши главу цього видання, захищає інтереси громадян Молдови.

"Влада не допустить поширення фейкових новин. Установа, до якої входить цей громадянин, безперервно займається інформаційними атаками, брехнею, пропагандою і дезінформацією. У нас чітке послання - ми захищаємо інтереси громадян Молдови", - сказав Воде.

За його словами, влада не повинна дозволити роз'єднати суспільство або послабити країну за допомогою пропаганди або зловмисної інформації.

Як на це відреагували в Росії

Офіційний представник МЗС Росії назвала висилку з Молдови глави Sputnik Молдова Віталія Денісова "зачищенням внутрішнього інформаційного поля" молдовською владою.

Також МЗС Росії викликало тимчасового повіреного Молдови в Москві у зв'язку з депортацією з республіки глави "Sputnik Молдова" Віталія Денісова.

"Sputnik Молдова"

Це молдавська філія новинного агентства "Sputnik", яке, зі свого боку, входить до державного російського медіахолдингу "Росія сьогодні".

У Молдові після початку війни РФ проти України заблокували сайти sputnik.md і gagauznews.md за інформацію, що розпалює ненависть і війну в умовах надзвичайного стану в країні.

Після цього "Sputnik" повідомив, що запустив нові сайти замість заблокованих. Але в березні 2023 року влада розпорядилася їх заблокувати. Йдеться про sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru і md.sputniknews.ru.

Спроба перевороту у Молдові

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Його ціллю було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Президент Молдови Мая Санду повідомила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.