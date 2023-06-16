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Влада Малі звернулась до ООН з вимогою вивести миротворців з країни

Фото: влада Малі звернулась до ООН з вимогою вивести миротворців з країни (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Тимчасова військова влада Малі попросила ООН вивести свої миротворчі сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив глава МЗС Малі Абдулай Діоп на засіданні Ради безпеки ООН, таке рішення пов'язане з тим, що миротворці ООН не допомогли стабілізувати країну.

Миротворча місія ООН

уряд Малі заявив, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну, оскільки її оголосили персоною нон грата.

Нагадаємо, хунта Буркіна-Фасо зажадала від Франції виведення військових із території країни протягом місяця. Влада також видворила посла Франції.

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