Власти Мали обратились к ООН с требованием вывести миротворцев из страны

Как заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп на заседании Совбеза ООН, такое решение связано с тем, что миротворцы ООН не помогли стабилизировать страну.

Миротворческая миссия ООН

правительство Мали заявило, что глава отдела по правам человека миротворческой миссии ООН имеет 48 часов, чтобы покинуть страну, поскольку ее объявили персоной нон грата.

Напомним, хунта Буркина-Фасо потребовала от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца. Власти также выдворили посла Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.