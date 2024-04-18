Влада має вивести Україну з-під дії європейського екологічного податку, - експерти

Так, за оцінками Владислава Антипова, керівника Центру екології та розвитку нових технологій, європейський механізм вуглецевого коригування імпорту може створити додаткові витрати на традиційну металопродукцію у розмірі до 100 євро за тонну.

Виконавчий директор комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" Йожеф Чапо зазначив, що у такому разі може виникнути ситуація, коли українська сталь стане надто дорогою для ЄС, а це підштовхне держави співдружності до імпорту дешевших товарів з більш віддалених джерел. При цьому, за іронією долі, вуглецеві викиди глобально навіть зростуть.

Утім, є кілька опцій, щоб ослабити ймовірний негативний вплив CBAM, але необхідно уже зараз обговорювати ці варіанти з офіційним Брюсселем.

"Найочевидніший із них - чинник форс-мажору. Ухвалений Європарламентом регламент CBAM дозволяє робити винятки, "якщо сталася непередбачувана, виняткова та неспровокована подія, яка знаходиться поза контролем однієї або кількох третіх країн". Хіба агресія РФ проти України – не такий прецедент?" - наголошують аналітики.

Крім того, пункт про те, що ЄС може застосовувати диференційований підхід до вуглецевого коригування у торгівлі з різними країнами, та навіть частково чи повністю звільняти ввізні товари від майбутнього збору, прописаний у резолюції Європарламенту від 10 березня 2021 р. про запровадження CBAM.

Нагадаємо, закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини.