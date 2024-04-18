Власти должны вывести Украину из-под действия европейского экологического налога, - эксперты

По оценкам Владислава Антипова, руководителя Центра экологии и развития новых технологий, европейский механизм углеродной корректировки импорта может создать дополнительные затраты на традиционную металлопродукцию в размере до 100 евро за тонну.

Исполнительный директор комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" Йожеф Чапо отметил, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда украинская сталь станет слишком дорогой для ЕС, что подтолкнет государства содружества к импорту более дешевых товаров из более отдаленных источников. При этом по иронии судьбы углеродные выбросы глобально даже возрастут.

Впрочем, есть несколько опций, чтобы ослабить вероятное отрицательное влияние CBAM, но необходимо уже сейчас обсуждать эти варианты с официальным Брюсселем.

"Самый очевидный из них - фактор форс-мажора. Принятый Европарламентом регламент CBAM позволяет делать исключения, "если произошло непредсказуемое, исключительное и неспровоцированное событие, которое находится вне контроля одной или нескольких третьих стран". Разве агрессия РФ против Украины - не такой прецедент?" - подчеркивают аналитики.

Кроме того, пункт о том, что ЕС может применять дифференцированный подход к углеродной корректировке в торговле с разными странами, а также частично или полностью освобождать ввозные товары от будущего сбора, прописанный в резолюции Европарламента от 10 марта 2021 г. о введении CBAM.

Напомним, закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если у нее есть форс-мажорные обстоятельства.