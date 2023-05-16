У Росії заявили про "атаку" будівлі ФСБ у Курській області, п'ятеро прикордонників поранені
П'ятеро російських прикордонників поранено внаслідок нібито "атаки" безпілотника будівлі управління ФСБ у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-каналы.
За даними ASTRA, атака відбулася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси було скинуто на адміністративну будівлю ПУ УФСБ у селищі Глушково Курської області.
"До Глушківської ЦРЛ госпіталізовано 5 прикордонників", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у постраждалих російських прикордонників зафіксовано осколкові поранення у живіт, шию, обличчя та стегно.
Як пише Baza, нібито з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси.
Як повідомлялось, раніше росЗМІ заявили, що у Курській області нібито виявили дрон з написом "Слава Україні".
Крім того, нещодавно у Ростовській області Росії заявили, що знайшли невідомий "триметровий дрон".
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