У Росії заявили про "атаку" будівлі ФСБ у Курській області, п'ятеро прикордонників поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-каналы.

За даними ASTRA, атака відбулася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси було скинуто на адміністративну будівлю ПУ УФСБ у селищі Глушково Курської області.

"До Глушківської ЦРЛ госпіталізовано 5 прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у постраждалих російських прикордонників зафіксовано осколкові поранення у живіт, шию, обличчя та стегно.

Як пише Baza, нібито з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси.

Як повідомлялось, раніше росЗМІ заявили, що у Курській області нібито виявили дрон з написом "Слава Україні".

Крім того, нещодавно у Ростовській області Росії заявили, що знайшли невідомий "триметровий дрон".