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У Росії заявили про "атаку" будівлі ФСБ у Курській області, п'ятеро прикордонників поранені

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Росія, Вівторок 16 травня 2023 11:01
У Росії заявили про "атаку" будівлі ФСБ у Курській області, п'ятеро прикордонників поранені Фото: у Росії заявили про "атаку" будівлі ФСБ у Курській області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятеро російських прикордонників поранено внаслідок нібито "атаки" безпілотника будівлі управління ФСБ у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-каналы.

За даними ASTRA, атака відбулася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси було скинуто на адміністративну будівлю ПУ УФСБ у селищі Глушково Курської області.

"До Глушківської ЦРЛ госпіталізовано 5 прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у постраждалих російських прикордонників зафіксовано осколкові поранення у живіт, шию, обличчя та стегно.

Як пише Baza, нібито з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси.

Як повідомлялось, раніше росЗМІ заявили, що у Курській області нібито виявили дрон з написом "Слава Україні".

Крім того, нещодавно у Ростовській області Росії заявили, що знайшли невідомий "триметровий дрон".

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