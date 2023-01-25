Влада КНДР ввела в столиці карантин через неназване захворювання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У повідомленні МОЗ КНДР не згадується COVID-19, але йдеться про те, що мешканці міста повинні залишатися у своїх будинках до кінця неділі і повинні проходити температурний скринінг кілька разів на день.

Раніше надходили повідомлення про те, що жителі Пхеньяну, схоже, запасаються товарами в очікуванні посилення карантинних заходів. Неясно, чи запровадили інші райони країни нові обмеження.

Північна Корея визнала свій перший спалах COVID-19 минулого року, але до серпня оголосила про перемогу над вірусом. У КНДР так і не повідомили, скільки людей заразилося COVID, оскільки влада не має коштів для проведення широкомасштабного тестування.