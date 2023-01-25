Власти КНДР ввели в столице карантин из-за неназванного заболевания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В уведомлении Минздрава КНДР не упоминается COVID-19, но говорится, что жители города должны оставаться в своих домах до конца воскресенья и должны проходить температурный скрининг несколько раз в день.

Ранее поступали сообщения о том, что жители Пхеньяна, похоже, запасаются товарами в ожидании ужесточения карантинных мер. Неясно, ввели ли другие районы страны новые ограничения.

Северная Корея признала свою первую вспышку COVID-19 в прошлом году, но к августу объявила о победе над вирусом. В КНДР так и не сообщили, сколько людей заразилось COVID, так как у властей нет средств для проведения широкомасштабного тестирования.