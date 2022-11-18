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Влада Києва готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії

Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наразі у Києві відмовилися від аварійних відключень електроенергії та перейшли до планових. Але розглядаються різні сценарії, у тому числі і повне відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в інтерв’ю телеканалу "Київ".

"Ми готуємось до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення", - сказав він.

Але зараз, за його словами, перейшли до стабілізаційних відключень, світло буде відключатися по графіку не більше 4 годин.

"Але у зв’язку з пониженням температури, електроспоживання значно збільшується. Тому нам зараз, як ніколи, треба економити електроенергію. Бо збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо система не буде справлятися", - додав Поворозник.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада готова до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема у разі блекауту. Він сказав, що є запаси палива, води та їжі, але не виключив що, можливо, доведеться виїжджати з міста.

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КиївЕлектроенергія