Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии

Сейчас в Киеве отказались от аварийных отключений электроэнергии и перешли к плановым. Но рассматриваются разные сценарии, в том числе и полное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в интервью телеканалу " Киев ".

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", - сказал он.

Но сейчас, по его словам, перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не больше 4 часов.

"Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", - добавил Поворозник.