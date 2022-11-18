Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии

Сейчас в Киеве отказались от аварийных отключений электроэнергии и перешли к плановым. Но рассматриваются разные сценарии, в том числе и полное отключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в интервью телеканалу "Киев".
"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", - сказал он.
Но сейчас, по его словам, перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не больше 4 часов.
"Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", - добавил Поворозник.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовы к разным сценариям развития событий , в том числе в случае блекаута. Он сказал, что есть запасы топлива, воды и пищи, но не исключил, что, возможно, придется уезжать из города.