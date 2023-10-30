Влада Ізраїлю закликала своїх громадян виїхати з Північного Кавказу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав громадян своєї країни виїхати з Північного Кавказу після подій в аеропорту Махачкали.
Як повыдомляэ РБК-Україна, про це він написав у Facebook.
"Зважаючи на події минулої ночі на тлі війни "Залізних мечів" і можливих нападів, масових акцій і насильства щодо ізраїльських і єврейських об'єктів на Північному Кавказі, Рада національної безпеки і міністерство закордонних справ коригують рекомендації про поїздки: рівень загрози для регіону підвищено до найвищого, четвертого", - сказано у повідомленні.
Зокрема мова йде про республіки:
- Адигея,
- Чечня,
- Дагестан,
- Інгушетія,
- Кабардино-Балкарія,
- Калмикія,
- Карачаєво-Черкесія,
- Північна Осетія - Аланія,
- а також Краснодарський і Ставропольський краї зі столицею Мінеральні Води.
Громадянам Ізраїлю радять уникати відвідування цих регіонів найближчим часом, а тих, хто там перебуває, просять покинути їх якомога швидше.
Також рекомендується зважити необхідність поїздок за кордон у цей час і стежити за оновленнями рекомендацій та інструкцій з поведінки на сайтах ради національної безпеки та міністерства закордонних справ Ізраїля.
Усім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, рекомендують бути пильними, триматися подалі від демонстрацій і протестів і підкорятися місцевим силам безпеки, якщо опиняться втягнутими в інциденти.
Погром у Махачкалі
Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.
В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.
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