Влада Ізраїлю закликала своїх громадян виїхати з Північного Кавказу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав громадян своєї країни виїхати з Північного Кавказу після подій в аеропорту Махачкали.

Як повыдомляэ РБК-Україна, про це він написав у Facebook.

"Зважаючи на події минулої ночі на тлі війни "Залізних мечів" і можливих нападів, масових акцій і насильства щодо ізраїльських і єврейських об'єктів на Північному Кавказі, Рада національної безпеки і міністерство закордонних справ коригують рекомендації про поїздки: рівень загрози для регіону підвищено до найвищого, четвертого", - сказано у повідомленні.

Зокрема мова йде про республіки:

Адигея,

Чечня,

Дагестан,

Інгушетія,

Кабардино-Балкарія,

Калмикія,

Карачаєво-Черкесія,

Північна Осетія - Аланія,

а також Краснодарський і Ставропольський краї зі столицею Мінеральні Води.

Громадянам Ізраїлю радять уникати відвідування цих регіонів найближчим часом, а тих, хто там перебуває, просять покинути їх якомога швидше.

Також рекомендується зважити необхідність поїздок за кордон у цей час і стежити за оновленнями рекомендацій та інструкцій з поведінки на сайтах ради національної безпеки та міністерства закордонних справ Ізраїля.

Усім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, рекомендують бути пильними, триматися подалі від демонстрацій і протестів і підкорятися місцевим силам безпеки, якщо опиняться втягнутими в інциденти.