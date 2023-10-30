Власти Израиля призвали своих граждан уехать с Северного Кавказа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан своей страны уехать с Северного Кавказа после событий в аэропорту Махачкалы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.
"Учитывая события минувшей ночи на фоне войны "Железных мечей" и возможных нападений, массовых акций и насилия в отношении израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел корректируют рекомендации о поездках: уровень угрозы для региона повышен до самого высокого, четвертого", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о республиках:
- Адыгея,
- Чечня,
- Дагестан,
- Ингушетия,
- Кабардино-Балкария,
- Калмыкия,
- Карачаево-Черкесская,
- Северная Осетия - Алания,
- а также Краснодарский и Ставропольский края со столицей Минеральные Воды.
Гражданам Израиля советуют избегать посещения этих регионов в ближайшее время, а находящихся там просят покинуть их как можно скорее.
Также рекомендуется учесть необходимость поездок за границу в настоящее время и следить за обновлением рекомендаций и инструкций по поведению на сайтах совета национальной безопасности и министерства иностранных дел Израиля.
Всем находящимся за рубежом израильтянам рекомендуют быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности, если окажутся вовлеченными в инциденты.
Погром в Махачкале
Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.
В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю все труднее будет создавать для избирателей иллюзию того, что РФ – религиозно-толерантная страна.
Больше о ситуации в Махачкале и антиизраильских погромах - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.