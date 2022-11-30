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Влада Іспанії розглядає вибух у посольстві України як теракт

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Іспанія, Середа 30 листопада 2022 21:32
Влада Іспанії розглядає вибух у посольстві України як теракт Фото: Влада Іспанії розглядає вибух у посольстві України як теракт (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України, який відбувся сьогодні, 30 листопада, як теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної судової колегії Іспанії, яку приводить Europa Press.

Національна судова колегія Іспанії ухвалила рішення розглядати інцидент у посольстві України в Мадриді, внаслідок якого постраждав співробітник дипломатичного відомства як передбачуваний терористичний акт.

Нагадаємо, що у посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді.

Конверт з вибухівкою, який здетонував сьогодні у будівлі дипломатичного представництва України в Іспанії, був адресований послу Сергію Погорельцеву.

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Іспанія Теракт Вибух
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