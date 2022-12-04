Влада Ірану оголосила про ліквідацію "поліції моралі" після хвилі протестів, - ЗМІ

В Ірані оголосили про скасування "поліції моралі", діяльність якої призвела до смерті жінки за "неправильне носіння хіджабу". Та яке спровокувало масштабні протести в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya News.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в країні скасували підрозділи "поліції моралі" після більш ніж двох місяців протестів, спровокованих арештом 22-річної Махси Аміні за нібито "порушення суворого жіночого дрес-коду в країні". Після чого дівчина загинула.
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