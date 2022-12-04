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Власти Ирана объявили о ликвидации "полиции морали" после волны протестов, - СМИ

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Тегеран, Воскресенье 04 декабря 2022 11:54
Власти Ирана объявили о ликвидации "полиции морали" после волны протестов, - СМИ Фото: власти Ирана объявили о ликвидации "полиции нравов" после волны протестов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Иране объявили об отмене "полиции нравов, деятельность которой привела к смерти женщины за "неправильное ношение хиджаба". И спровоцировавшее масштабные протесты в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya News.

Как пишут местные СМИ, в стране отменили подразделения "полиции нравов" после более чем двух месяцев протестов, спровоцированных арестом 22-летней Махсы Амини за якобы "нарушение строгого женского дресс-кода в стране". После чего девушка погибла.

"Полиция морали не имеет ничего общего с судебной системой и была упразднена", - цитируют местные издания генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери.

Напомним, что сегодня СМИ опубликовали еще одно заявление генпрокурора Ирана, где утверждается, что власти в стране начали работать над изменением закона, обязывающего женщин носить хиджаб.

Массовые протесты в Иране

Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией нравов" за "неправильное ношение хиджаба". Акции протеста проходят по всей стране. Их жестко разгоняют силовые структуры.

По данным иранских властей во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что говорят стране убили по меньшей мере 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.

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