Фінляндія розпочне виробництво снарядів для України

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом", - сказав Хаккянен.

Як зазначив чиновник, це питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва. Він додав, що наразі оголошено план зі значного збільшення виробництва боєприпасів.

"Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - додав Хаккянен.

Зазначається, що їх виробництво буде збільшено на десятки мільйонів євро.