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Фінляндія відправила Україні 20-й пакет військової допомоги

Фінляндія, П'ятниця 17 листопада 2023 15:15
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Фінляндія відправила Україні 20-й пакет військової допомоги Архівне фото: Саулі Нійністе (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія сьогодні, 17 листопада, схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Фінляндії.

"Президент республіки ухвалив рішення з цього питання 17 листопада 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що на карту в оборонній боротьбі України поставлено перспективи безпеки в Європі та Фінляндії в поточному десятилітті.

"Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними в нашій прихильності підтримці українців", - додав чиновник.

Деталі про допомогу для України

Зазначається, що це буде 20-те постачання військової техніки в Україну.

Заміна оборонної техніки, що міститься в цьому пакеті, обійдеться Фінляндії приблизно в 100 мільйонів євро.

"Загальна компенсаційна вартість 20 пакетів оборонної техніки Фінляндії тепер становить 1,5 мільярда євро", - повідомив міністр оборони.

З оперативних причин, а також для забезпечення того, щоб допомога дійшла до місця призначення без проблем, додаткова інформація про вміст допомоги, спосіб її доставки або графік не буде надана.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

У жовтні Фінляндія оголосила про виділення 19-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість становить 95 млн євро.

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