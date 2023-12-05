Финляндия начнет производство снарядов для Украины

Власти Финляндии намерены начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Соответствующее решение должно быть принято к Рождеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хаккянена в интервью Iltalehte .

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время", - сказал Хаккянен .

Как отметил чиновник, этот вопрос, вероятно, будет решен к Рождеству. Он добавил, что в настоящее время объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов.

"Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - добавил Хаккянен.

Отмечается, что их производство будет увеличено на десятки миллионов евро.