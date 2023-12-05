Финляндия начнет производство снарядов для Украины
Власти Финляндии намерены начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Соответствующее решение должно быть принято к Рождеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хаккянена в интервью Iltalehte.
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время", - сказал Хаккянен.
Как отметил чиновник, этот вопрос, вероятно, будет решен к Рождеству. Он добавил, что в настоящее время объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов.
"Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - добавил Хаккянен.
Отмечается, что их производство будет увеличено на десятки миллионов евро.
Помощь Украине от Финляндии
Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.
Так, правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение по дополнению проекта бюджета на 2024 год. Он включает в себя увеличение помощи для Украины.
Недавно Финляндия одобрила выделение Украине 20-го пакета военной помощи. Накануне стало известно, что правительство страны предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.