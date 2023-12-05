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Финляндия начнет производство снарядов для Украины

Финляндия, Вторник 05 декабря 2023 10:03
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Финляндия начнет производство снарядов для Украины Фото: Финляндия планирует производить боеприпасы для Украины (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Ярослава Борзова

Власти Финляндии намерены начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Соответствующее решение должно быть принято к Рождеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хаккянена в интервью Iltalehte.

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время", - сказал Хаккянен.

Как отметил чиновник, этот вопрос, вероятно, будет решен к Рождеству. Он добавил, что в настоящее время объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов.

"Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - добавил Хаккянен.

Отмечается, что их производство будет увеличено на десятки миллионов евро.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Так, правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение по дополнению проекта бюджета на 2024 год. Он включает в себя увеличение помощи для Украины.

Недавно Финляндия одобрила выделение Украине 20-го пакета военной помощи. Накануне стало известно, что правительство страны предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.

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