Влада Дніпра позбавила Брежнєва звання почесного громадянина міста

Міська рада Дніпра вирішила позбавити колишнього генерального секретаря Центрального комітету КПРС Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.
"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "почесного громадянина Дніпра", - написав міський голова.
Він запевнив, що декомунізацію Дніпра місцева влада доведе до кінця.
Варто зауважити, що Леонід Брежнєв народився 1907 року в селі Кам'янське (зараз місто Кам'янське) Дніпропетровської області.
Також під час навчання у Кам'янському металургійному інституті він працював на Дніпровському металургійному заводі.
При цьому після завершення Другої світової війни він кілька років обіймав посаду 1-го секретаря Дніпропетровського обласного та міського комітетів КП(б)У.
Нагадаємо, ще 25 травня Київська міськрада позбавила Брежнєва почесного звання громадянина Києва.
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