Власти Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина города

"Леонид Брежнев лишен звания "почетного гражданина Днепра", - написал городской глава.

Он заверил, что декоммунизацию Днепра местные власти доведут до конца.

Связь Брежнева с Днепропетровской областью

Стоит заметить, что Леонид Брежнев родился в 1907 году в селе Каменское (сейчас город Каменское) Днепропетровской области.

Также во время учебы в Каменском металлургическом институте он работал на Днепровском металлургическом заводе.

При этом после завершения Второй мировой войны он несколько лет занимал должность 1-го секретаря Днепропетровского областного и городского комитетов КП(б)У.

Напомним, еще 25 мая Киевский горсовет лишил Брежнева почетного звания гражданина Киева.