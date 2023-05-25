Брежнєва і ще п'ятьох осіб позбавили звання "Почесний громадянин Києва"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської ради .

Зазначається, що окрім Брежнєва цього звання позбавили ще п’ятьох осіб, що були обрані і працювали на керівних посадах комуністичної партії колишнього СРСР або пов’язані з органами КДБ.

"Це рішення - ще один крок до ліквідації спадщини колишнього комуністичного режиму", - йдеться у повідомленні.

У Київраді додали, що за відповідне рішення проголосували 82 депутати. Рішення ухвалено відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Також звання "Почесний громадянин міста Києва" позбавили Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Тіня Чионга.

Леонід Брежнєв

Генеральний секретар ЦК КПРС, голова президії Верховної Ради СРСР. Його діяльність пов’язана із придушенням протестів у країнах "соціалістичного табору", війною в Афганістані у 1979-1989 роках, ескалацією озброєнь, а також підтримкою "революційних" режимів у країнах "третього світу". Під час перебування Брежнєва при владі посилився тотальний контроль за суспільством органами КДБ. Він першим отримав це звання.

Олексій Єпішев

Радянський партійний та державний військовий діяч; начальник Головного політичного управління Радянської армії та флоту.

Віталій Масол

Український та радянський державний діяч, голова Ради міністрів Української РСР (липень 1987 - жовтень 1990), прем'єр-міністр України (червень 1994 - березень 1995).

Кирило Москаленко

Український радянський військовий діяч, Маршал Радянського Союзу. Депутат Ради національностей Верховної ради СРСР 2-11 скликань.

Олексій Федоров

Генерал-майор, двічі Герой Радянського Союзу. Радянський партійний і державний діяч, у роки німецько-радянської війни командир Чернігівсько-волинського партизанського з'єднання, перший секретар Чернігівського та Волинського підпільних обкомів КПРС.

Тінь Чионг

В'єтнамський революціонер, генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму та голова Державної ради країни. Поряд із Во Нгуєн Зіапом був одним з основних військових стратегів Політбюро Партії трудящих В'єтнаму.