Влада Берліна вимагає гроші за "паркування" підбитого танка перед посольством РФ

Вони зазначили, що згідно з угодою, яка була укладена з місцевою владою, вони зобов'язані заплатити 806 євро 20 центів за те, що танк простояв перед посольством Росії чотири дні.

Таку суму пояснили "спеціальним використанням танком 43,08 квадратних метрів асфальту".

Варто зауважити, що 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення в Україну, у Берліні біля посольства Росії зранку почав стояти підбитий танк окупантів Т-72.

Організатори акції зазначали, що техніка служила нагадуванням про початок війни.

"Ми хочемо поставити цей мотлох терористам під двері та повернути його їм", - заявляв тоді Гібель.