Власти Берлина потребовали деньги за "парковку" подбитого танка перед посольством РФ

Они отметили, что, согласно договору, который был заключен с местными властями, они обязаны заплатить 806 евро 20 центов за то, что танк простоял перед посольством России четыре дня.

Такую сумму объяснили "специальным использованием танком 43,08 квадратных метров асфальта".

Стоит заметить, что 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину, в Берлине возле посольства России с утра начал стоять подбитый танк оккупантов Т-72.

Организаторы акции отмечали, что техника служил напоминанием о начале войны.

"Мы хотим поставить этот хлам террористам под дверь и вернуть его им", - заявлял тогда Гибель.