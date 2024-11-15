Вкрай примітивний і дешевий. Експерт розповів, що відомо про новий дрон РФ "Молнія"

Новий дрон російських окупантів "Молнія", яким вони нещодавно вдарили по Харкову, примітивний та дешевий. Але він може становити небезпеку.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.
"Це дуже простий дрон. Примітивніше не буває. І по Харкову вони просто запустили, так би мовити, куди влучить. Він тактичного призначення. Він FPV-дрон літакового типу", - розповів Романенко.
За його словами, дрон складається з двох трубок, на яких усередині прикручено центроплан з двома частинами крила. У хвостовій частині прикручено оперення, а в носовій частині просто скотчем примотаний двигун.
Експерт уточнив, що для збірки дрону використовується найпримітивніша китайська електроніка.
"Але все одно цей дрон небезпечний через свою масовість і через те, що він хоч FPV, але літакового типу. Тобто неглибоку зону РЕБ він здатний долати прямо за інерцією", - вважає експерт.
Як зазначив Романенко, "Молнія" має бойову частину вагою від 1 до 3 кілограмів. Тому навіть якщо він потрапить до стіни, він її не проб'є. Такий безпілотник є загрозою для людей, які знаходяться на вулиці або в авто.
Експерт підкреслив, що для боротьби з такими безпілотниками ворога необхідні більш потужні станції радіоелектронної боротьби, які хоча б на 100 метрів перекривають сигнал управління. У такому разі "Молнія" просто падатиме.
Також, швидше за все, безпілотник обладнаний найпримітивнішим об'єктивом, який не дозволяє працювати вночі.
Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що російські окупанти вдарили по Харкову дроном. Постраждали дві жінки.
Пізніше Харківська облпрокуратура уточнила, що для атаки ворог використав свій новий безпілотник "Молнія".
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