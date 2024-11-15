Вкрай примітивний і дешевий. Експерт розповів, що відомо про новий дрон РФ "Молнія"

"Це дуже простий дрон. Примітивніше не буває. І по Харкову вони просто запустили, так би мовити, куди влучить. Він тактичного призначення. Він FPV-дрон літакового типу", - розповів Романенко.

За його словами, дрон складається з двох трубок, на яких усередині прикручено центроплан з двома частинами крила. У хвостовій частині прикручено оперення, а в носовій частині просто скотчем примотаний двигун.

Експерт уточнив, що для збірки дрону використовується найпримітивніша китайська електроніка.

"Але все одно цей дрон небезпечний через свою масовість і через те, що він хоч FPV, але літакового типу. Тобто неглибоку зону РЕБ він здатний долати прямо за інерцією", - вважає експерт.

Як зазначив Романенко, "Молнія" має бойову частину вагою від 1 до 3 кілограмів. Тому навіть якщо він потрапить до стіни, він її не проб'є. Такий безпілотник є загрозою для людей, які знаходяться на вулиці або в авто.

Боротьба з "Молнією"

Експерт підкреслив, що для боротьби з такими безпілотниками ворога необхідні більш потужні станції радіоелектронної боротьби, які хоча б на 100 метрів перекривають сигнал управління. У такому разі "Молнія" просто падатиме.

Також, швидше за все, безпілотник обладнаний найпримітивнішим об'єктивом, який не дозволяє працювати вночі.