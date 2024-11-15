Крайне примитивный и дешевый. Эксперт рассказал, что известно о новом дроне РФ "Молния"

Новый дрон российских оккупантов "Молния", которым они недавно ударили по Харькову, примитивный и дешевый. Но он может представлять опасность.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.
"Это очень простой дрон. Примитивнее не бывает. И по Харькову они просто запустили, так сказать, куда попадет. Он тактического предназначения. Он FPV-дрон самолетного типа", - рассказал Романенко.
По его словам, дрон состоит из двух трубок, на которых внутри прикручен центроплан с двумя частями крыла. В хвостовой части прикручено оперение, а в носовой части просто скотчем примотан двигатель.
Эксперт уточнил, что для сборки дрона используется самая примитивная китайская электроника. Общая его стоимость оценивается в 300 долларов.
"Но все равно этот дрон опасен из-за своей массовости и из-за того, что он хоть FPV, но самолетного типа. То есть неглубокую зону РЭБ он способен преодолевать прямо по инерции", - считает эксперт.
Как отметил Романенко, "Молния" имеет боевую часть весом от 1 до 3 килограмм. Поэтому даже если он попадет в стену, он ее не пробьет. Такой беспилотник представляет угрозу для людей, которые находятся на улице или в авто.
Эксперт подчеркнул, что для борьбы с такими беспилотниками врага необходимы более мощные станции радиоэлектронной борьбы, которые хотя-бы на 100 метров перекрывают сигнал управления. В таком случае “Молния” будет просто падать.
Также, скорее всего, беспилотник оборудован самым примитивным объективом, который не позволяет ему работать ночью.
Напомним, 12 ноября стало известно, что российские оккупанты ударили по Харькову дроном. Пострадали две женщины.
Позже Харьковская облпрокуратура уточнила, что для атаки враг использовал свой новый беспилотник "Молния".
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