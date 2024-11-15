Крайне примитивный и дешевый. Эксперт рассказал, что известно о новом дроне РФ "Молния"

"Это очень простой дрон. Примитивнее не бывает. И по Харькову они просто запустили, так сказать, куда попадет. Он тактического предназначения. Он FPV-дрон самолетного типа", - рассказал Романенко.

По его словам, дрон состоит из двух трубок, на которых внутри прикручен центроплан с двумя частями крыла. В хвостовой части прикручено оперение, а в носовой части просто скотчем примотан двигатель.

Эксперт уточнил, что для сборки дрона используется самая примитивная китайская электроника. Общая его стоимость оценивается в 300 долларов.

"Но все равно этот дрон опасен из-за своей массовости и из-за того, что он хоть FPV, но самолетного типа. То есть неглубокую зону РЭБ он способен преодолевать прямо по инерции", - считает эксперт.

Как отметил Романенко, "Молния" имеет боевую часть весом от 1 до 3 килограмм. Поэтому даже если он попадет в стену, он ее не пробьет. Такой беспилотник представляет угрозу для людей, которые находятся на улице или в авто.

Борьба с "Молнией"

Эксперт подчеркнул, что для борьбы с такими беспилотниками врага необходимы более мощные станции радиоэлектронной борьбы, которые хотя-бы на 100 метров перекрывают сигнал управления. В таком случае “Молния” будет просто падать.

Также, скорее всего, беспилотник оборудован самым примитивным объективом, который не позволяет ему работать ночью.