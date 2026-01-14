Вкрав у військових майже 10 млн гривень: ДБР затримало керівника фінслужби однієї з бригад

Згідно з матеріалами справи, протягом 2023-2025 років зловмисник маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток військових. В результаті він привласнив 9,7 млн гривень, частину яких витратив на азартні ігри.

Для цього фігурант відкрив у різних фінустановах України 14 банківських рахунків, вносив зміни у реквізити зарплатних карток військових і спрямовував їхні виплати на свої рахунки.

Крім того, затриманий вносив дані про звільнених військових до фінансової документації, щоб отримувати гроші замість них.

Посадовець, побоюючись викриття, самовільно залишив військову частину у квітні 2025 року. Для того, аби ввести поліцейських в оману, він надіслав свій смартфон за кордон, імітуючи залишення території країни, позбувся майна і автівки, після чого придбав новий автомобіль і пересувався поза маршрутами із камерами спостереження.

Фото: затриманий посадовець, який привласнив гроші військових (dbr.gov.ua)

Зловмиснику повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 12,5 млн гривень.