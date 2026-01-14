Вкрав у військових майже 10 млн гривень: ДБР затримало керівника фінслужби однієї з бригад

Державне бюро розслідувань затримало керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Він привласнив гроші, призначені для виплат військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДБР.
Згідно з матеріалами справи, протягом 2023-2025 років зловмисник маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток військових. В результаті він привласнив 9,7 млн гривень, частину яких витратив на азартні ігри.
Для цього фігурант відкрив у різних фінустановах України 14 банківських рахунків, вносив зміни у реквізити зарплатних карток військових і спрямовував їхні виплати на свої рахунки.
Крім того, затриманий вносив дані про звільнених військових до фінансової документації, щоб отримувати гроші замість них.
Посадовець, побоюючись викриття, самовільно залишив військову частину у квітні 2025 року. Для того, аби ввести поліцейських в оману, він надіслав свій смартфон за кордон, імітуючи залишення території країни, позбувся майна і автівки, після чого придбав новий автомобіль і пересувався поза маршрутами із камерами спостереження.
Фото: затриманий посадовець, який привласнив гроші військових (dbr.gov.ua)
Зловмиснику повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 12,5 млн гривень.
Нагадаємо, ДБР викрило схему розкрадання майже 3 млрд гривень на закупівлі неякісних мін для ЗСУ. Контракти Міноборони та багатомільярдні аванси отримала фірма, яка ніколи раніше не займалася виробництвом боєприпасів.
Крім того, ДБР викрило експосадовця Міноборони на розтраті понад 1 млрд гривень. Згідно з матеріалами слідства, він закуповував продукти для ЗСУ за значно завищеними цінами, підписуючи завідомо збиткові для держави договори.