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Вкрав 6 млн гривень під час ремонту доріг. У Києві бізнесмену вручили підозру

Фото: у Києві викрили підприємця-шахрая (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили у Києві підприємця, який незаконно збагатився на ремонті доріг. Його фірма привласнила 6,3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Організував злочинну діяльність власник та директор приватного підприємства.

За даними слідства, одне з комунальних підприємств у Київській області уклало догорів з приватною фірмою. Вона повинна була провести ремонт траси державного значення.

Під час ремонтних робіт власник та директор підрядної компанії вносив неправдиві дані про обсяги виконаних робіт та їх якість. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 6,3 млн гривень. Це підтвердила експертиза.

Директору підприємства вручили підозру. Йому загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила банду наркоторговців, правоохоронці вилучили у них рекордні 20 тонн "товару".

Також нещодавно ДБР викрило під Києвом групу злочинців, які незаконно заволоділи державними землями, вартість яких майже 2 млрд гривень.

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