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Украл 6 млн гривен во время ремонта дорог. В Киеве бизнесмену вручили подозрение

Фото: в Киеве разоблачили предпринимателя-мошенника (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Киеве предпринимателя, который незаконно обогатился на ремонте дорог. Его фирма присвоила 6,3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Организовал преступную деятельность собственник и директор частного предприятия.

По данным следствия, одно из коммунальных предприятий в Киевской области заключило вверх с частной фирмой. Она должна была произвести ремонт трассы государственного значения.

Во время ремонтных работ владелец и директор подрядной компании вносил ложные данные об объемах выполненных работ и их качестве. Как следствие, государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 6,3 млн гривен. Это подтвердила экспертиза.

Директору предприятия вручили подозрение. Ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила банду наркоторговцев, правоохранители изъяли у них рекордные 20 тонн "товара".

Также недавно ГБР разоблачило под Киевом группу незаконно завладевших государственными землями преступников, стоимость которых почти 2 млрд гривен.

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