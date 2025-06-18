Вкрали половину коштів на поховання воїнів: викрили чиновників міськради Одеси

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.

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