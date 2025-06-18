Украли половину средств на захоронение воинов: разоблачили чиновников горсовета Одессы

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР разоблачило депутата одного из городских советов Кировоградской области на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

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