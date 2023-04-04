Вкрали 3 тони продуктів у військових: ДБР викрило підпільний склад (фото)

Державне бюро розслідувань знайшло черговий підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для українських військових. Цього разу в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Правоохоронці нагадують, що січні цього року вже викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для ЗСУ.

Так, під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровської області та СБУ провело майже 70 обшуків.

У результаті чого було вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

Фото: ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими харчами, які призначалися для ЗСУ (dbr.gov.ua)

Нині ж працівники ДБР виявили ще один склад у Дніпропетровській області, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Розслідування триває. Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення експертиз також надійде до військових частин.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру підприємцю в Києві, який міг постачати неякісні продукти для військових на понад 9 млн гривень.

Також ми писали, що правоохоронці викрили керівників двох підприємств, які причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

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