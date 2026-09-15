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Вкрали 137 млн гривень на подарованих вагонах: НАБУ викрило схему у київському метро

18:08 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: метро у Києві (Getty Images)

НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання понад 137 мільйонів гривень комунального підприємства "Київський метрополітен" під час транспортування вагонів із Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен вирішив безкоштовно передати Києву 60 вагонів метро. Для їхньої доставки до столиці комунальне підприємство у 2023 році провело декілька тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг.

Перемогу в торгах здобула заздалегідь визначена підставна компанія, яка запропонувала транспортування за значно завищеною вартістю на загальну суму 190 млн гривень.

Після отримання коштів організатори переказали гроші на рахунок іншої підконтрольної фірми за кордоном, аби приховати злочин. Надалі реальному перевізнику сплатили лише частину суми, а решту - 137,5 млн гривень - учасники схеми привласнили собі.

У межах розслідування про підозру повідомили шести фігурантам справи. Серед них один колишній посадовець та три чинні службовці "Київського метрополітену", два співорганізатори злочину, а також директор підконтрольної компанії.

Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо ці дії вчинені в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" на понад 2,88 млрд гривень. За даними слідства, через підконтрольні компанії учасники схеми вивели близько 100 тисяч тонн продукції.

Раніше НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізувала незаконно отримані статки на мільйони гривень.

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