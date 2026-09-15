Украли 137 млн гривен на подаренных вагонах: НАБУ разоблачило схему в киевском метро

По данным следствия, в конце 2022 года Варшавский метрополитен решил бесплатно передать Киеву 60 вагонов метро. Для доставки в столицу коммунальное предприятие в 2023 году провело несколько тендеров на закупку транспортно-экспедиционных услуг.

Победу в торгах одержала заранее определенная подставная компания, предложившая транспортировку по значительно завышенной стоимости на общую сумму 190 млн гривен.

После получения средств организаторы перевели деньги на счет другой подконтрольной фирмы за границей, чтобы скрыть преступление. В дальнейшем реальному перевозчику уплатили лишь часть суммы, а остальные - 137,5 млн гривен - участники схемы присвоили себе.

В рамках расследования о подозрении сообщили шести фигурантам дела. Среди них одно бывшее должностное лицо и три действующих служащих "Киевского метрополитена", два соорганизатора преступления, а также директор подконтрольной компании.

Действия подозреваемых квалифицировали по части 5 статьи 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если эти действия совершены в особо крупных размерах).