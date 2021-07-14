Включение Украины в "зеленый перечень" ЕС не означает автоматической возможности въезда, - МИД

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это решение свидетельствует о том, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС.

"Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась", - сказал Кулеба.

Однако в МИД отмечают, что включение в “зеленый перечень” не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС.

"Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные “зеленые списки” учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. ЕС обновляет состав "зеленого перечня" каждые две недели. В случае ухудшения эпидемической ситуации страны могут быть исключены из перечня", - пояснили в министерстве.