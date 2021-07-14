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Включення України до "зеленого переліку" ЄС не означає автоматичної можливості в'їзду, - МЗС

Автор: РБК-Україна

Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Євросоюзу. Однак це не означає автоматичної можливості в'їзду в усі держави-члени ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що це рішення свідчить про те, що показники епідемічної ситуації в Україні відповідають вимогам ЄС.

"Це нові можливості для подорожей українців цього літа та важливий сигнал державам світу, що захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась", - сказав Кулеба.

Однак в МЗС наголошують, що включення до “зеленого переліку” не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС.

"Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють кінцеве рішення про включення третіх країн у національні “зелені переліки” з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні. ЄС оновлює склад "зеленого переліку" щодватижні. У разі погіршення епідемічної ситуації, країни можуть бути вилучені з переліку", - пояснили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, рішення буде завтра.

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ЕвросоюзДмитро Кулеба