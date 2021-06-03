Вклеили в паспорт чужие фото: в Ужгороде разоблачили в махинациях студентов-медиков

"Установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фотографии в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен за них (количество фальсификаторов может быть еще больше)", - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовую фальсификацию экзамена на высокое звание медика было прекращено полицией.

Сейчас правоохранители проводят документирование преступления и общаются со всеми фигурантами. Кроме этого полицейские проверяют причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.

Следователи решают вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства дела и все причастные к преступлению.