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Вклеїли в паспорт чужі фото: в Ужгороді викрили на махінаціях студентів-медиків

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Ужгород, Четвер 03 червня 2021 15:03
Вклеїли в паспорт чужі фото: в Ужгороді викрили на махінаціях студентів-медиків Фото: підробка паспортів студентами-медиками в Ужгороді (Антон Геращенко/ Facebook.com)
Автор: РБК-Україна

В Ужгороді правоохоронці викрили схему масової фальсифікації серед студентів місцевого вишу. Щоб не складати іспит самостійно, 20 студентів заплатили гроші за це іншим.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Встановлено, що 20 студентів за гроші найняли інших студентів, які повинні були вклеїти свої фото в паспорти тих, хто повинен був складати іспит за них (кількість фальсифікаторів може бути ще більшою)", - написав Геращенко.

Він підкреслив, що завдяки порядній позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масову фальсифікацію іспиту на високе звання медика було припинено поліцією.

Наразі правоохоронці проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Окрім цього поліцейські перевіряють чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

Слідчі вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та усіх причетних до злочину.

Фото: підробка паспортів студентами-медиками в Ужгороді (Антон Геращенко/ Facebook.com)

Posted by Антон Геращенко on Wednesday, June 2, 2021

Нагадаємо, що в Донецькій області викрили міжрегіональну групу з виготовлення та продажу фальшивих паспортів Євросоюзу. Їх продавали людям, які бажали працювати за кордоном.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Тернополі правоохоронці затримали групу, яка займалася виготовленням фальшивих документів і голографічних елементів.

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